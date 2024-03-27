В капсулах для сна на вокзале Новосибирск-Главный отдохнули более 1000 пассажиров за три месяца

Более 1000 пассажиров воспользовались капсульным отелем на вокзале Новосибирск-Главный со дня его открытия. Две капсулы для сна установили в зале ожидания вокзала Новосибирск-Главный 24 ноября 2023 года, за четыре месяца услуга стала популярной у пассажиров.

В среднем пассажиры вокзала Новосибирск-Главный бронируют капсульный отель 7-9 раз в сутки. В связи с ростом популярности услуги рассматривается возможность установки дополнительных капсул для сна на вокзале Новосибирск-Главный.



Капсульный отель — современное место отдыха для пассажиров в залах ожидания. Гостю выдается подушка, комплект одноразового белья и плед. В капсулах есть отделение для хранения багажа, usb-адаптер для зарядки гаджетов. Капсула рассчитана на одного человека, но возможно размещение одного взрослого с ребенком до 6 лет. Капсулу можно арендовать как на один, так и на несколько часов — цена будет зависеть от продолжительности времени отдыха.