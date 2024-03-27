В Новосибирске на скалодроме погиб спортсмен, что говорит руководство.

В новосибирском Академгородке полиция проводит проверку после гибели спортсмена на одном из крупных скалодромов в Сибири.

В новосибирском Академгородке на скалодроме «Каскад» погиб спортсмен. Следственный комитет и ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку.

По данным полиции, в ведомство поступило сообщение, что мужчина при занятии на скалодроме получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно, он сорвался с высоты.

На официальной странице клуба заявили, что 27 марта занятий не будет.

Корреспондент Сиб.фм связался с руководителем организации Ольгой Бурдаковой. Она сообщила, что по данному инциденту работает следствие. На вопрос, как именно погиб мужчина, Бурдакова не ответила, добавив, что предоставит комментарий после заключения следователя.

«А не рано вы комментарий хотите получить? Работает следователь. Может вы ему на прямую позвоните?» — предложила она.

От комментариев воздержались и инструктора скалодрома.