В Новосибирске налоговая заставила изменить название Главному управлению судебной экспертизы

В Новосибирске межрайонная инспекция подала в суд на Главное Управление судебной экспертизы из-за названия.

Межрайонная инспекция ФНС по Новосибирской области подала в суд на Главное управление судебной экспертизы из-за наименования. Как выяснил Сиб.фм, у налоговой возникла претензия к организации из-за слова "судебная", так как она коммерческая, а не государственная.

ООО «ГУ СЭ» занимается в Новосибирске автоэкспертизами и судебными экспертизами на платной основе.

В суде ФНС приводит статью Гражданского кодекса о фирменном наименовании, где юридическое лицо в своем наименовании не может включать слова, противоречащие общественным интересам.

По мнению налоговой инспекции, из-за слова "судебная" в названии организации потребитель может подумать, что она государственная или работает в государственных интересах.

Суд прислушался к выводам и обязал Главное управление судебной экспертизы изменить его фирменное наименование.