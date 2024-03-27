В Новосибирске полиция проверяет угрозы мясника на местном рынке

В Новосибирске иностранный гражданин, который работает на рынке, угрожает людям.

Напомним, что по данным infopro54, жительница Новосибирска уволилась с местного рынка, так как боялась за свою жизнь. По ее словам, там работает мигрант, который на постоянной основе слушает проповеди и открыто проявляет агрессию к русским бойцам, в том числе и к сыну женщины, который сейчас служит в зоне специальной военной операции.

Инцидентом занялись правоохранительные органы. Пресс-служба полиции Новосибирской области сообщила VN.ru о том, что сейчас началась проверка.