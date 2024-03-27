В Новосибирске установили более 100 незаконных видеоэкранов

Несмотря на суды оператор продолжает установку экранов.

На сессии 27 марта глава управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов рассказал, что один из операторов наружной рекламы незаконно установил в городе 101 видеоэкран. Дело в том, что он получил документы на обычные баннеры, но вместо них были размещены экраны. Это наносит ущерб бюджету города.

Хорошунов сравнил его с Барнаулом. Там его оценивают в 300 миллионов рублей.

В данный момент идут суды и завершается этап проведения судебной экспертизы, предъявлено официальное обвинение, однако оператор все равно продолжает размещать экраны.

Напомним, что бар «Элтон» в Новосибирске сменит название после обвинения в экстремизме.