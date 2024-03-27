В Новосибирской области девочке выплатят 40 тысяч рублей из-за укуса собаки

Инцидент произошел в мае 2023 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в мае 2023 года в Черепаново 9-летнюю девочку укусила собака, гуляющая без присмотра своего владельца. В результате ребенку были причинены физические и нравственные страдания.

Прокурор Черепановского района обратился в суд в интересах пострадавшей с требованиями о компенсации морального вреда.

Черепановский районный суд удовлетворил иск и взыскал с хозяина животного 40 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней.

Напомним, что в Новосибирской области задержали мужчину, который ездил на машине под женским именем.