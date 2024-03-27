В Новосибирской области построят 22 новых объекта образования

Шесть из них хотят ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Как сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, 22 объекта образования (детские сады и школы) планируется построить в регионе в ближайшие три года. Шесть из них хотят ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Так, на улице Авиастроителей, в текущем году планируется ввод новой школы. Ее создают на месте старого учебного заведения №57, которое было построено более 80 лет назад. В данный момент завершается строительство 4-этажного корпуса, площадь которого составляет более 18 тысяч квадратных метров.

«В данный момент строители уже приступили к внутренней отделке помещений — стяжке пола и штукатурке стен, электромонтажным работам, оборудованию вентиляции, установке радиаторов», — рассказал Колмаков.

Новое здание будет рассчитано на 825 учащихся.

В школе появятся два спортзала, актовый и обеденные залы, музей, библиотека. Еще будет студия звукозаписи и зал хореографии, а также телестудия и мини-футбольное поле.

Напомним, что под Новосибирском планируют построить завод по переработке рапса и льна.