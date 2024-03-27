В Новосибирской области в апреле температура поднимется до +18 градусов

Возможен порывистый ветер и смешанные осадки.

На сайте МЧС Новосибирской области опубликовали доклад «Прогноз возможного возникновения и развития ЧС на территории НСО на апрель месяц 2024 года», в котором сообщили о погоде на следующий месяц в регионе.

Так, температура воздуха в первой половине апреля будет выше нормы на 1-3 градуса. Ночью ожидается от -2 до +7, местами до -7 градусов. Дневная температура составит от +3 до +18.

Во второй половине месяца температура будет около и выше нормы на 1-2 градуса.

«Ночью от -2... -7 градусов (местами -12 градусов) до +2... +7 градусов (местами 0... -3 градуса). Днем будет преобладать +5... +10 градусов, отдельные дни местами +12... +17 градусов. Осадки около нормы», — гласит текст доклада.

В конце апреля температура в среднем приблизится к норме. Так, ночью ожидают от -2 до +5, местами до -7 градусов. Днем – от +5 до +10 градусов. В отдельные дни температура может достигнуть +18 градусов.

Напомним, что житель Новосибирска снялся в сериале про геймеров на телеканале ТНТ. Он сыграл сварщика.