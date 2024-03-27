В Новосибирской области водитель фуры спас маму с детьми

На трассе под Новосибирском водитель фуры спас маму с детьми.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ACT-54” девушка написала пост, где выразила благодарность мужчине, который помог ей на трассе под Новосибирском.

Местная жительница рассказала, что у нее вырвало колесо на скорости, она вызвала эвакуатор и долго ждала его, однако в этот момент появился неравнодушный человек, который помог добраться ей до СТО.

“Радостно стало на душе, что мир не без добрых людей. «Спасибо вам!»”, — написала девушка.

Напомним, что с начала года в Новосибирске произошло 24 ДТП с общественным транспортом.