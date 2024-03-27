В Новосибирской области задержали мужчину, который ездил на машине под женским именем

Документы отправили на экспертизу.

Сотрудники ДПС 25 марта остановили водителя Nissan Sunny в Сузунском районе Новосибирской области. При проверке его водительских прав в базе данных обнаружили, что документ с соответствующим номером и серией ранее был выдан некой женщине из другого региона.

Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством без права на это и за управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями.

Права были изъяты и отправлены на экспертизу.

Напомним, что полиция начала проверку по делу о смерти скалолаза в Новосибирске.