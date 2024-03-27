сегодня
27 марта, 22:01
пробки
2/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.59 | eur 100.2
сегодня
27 марта, 22:01
пробки
2/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.59 | eur 100.2
сегодня 20:51
проиcшествия

В Ордынском районе при лобовом столкновении авто погиб пенсионер

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Ордынском районе 27 марта в автоаварии погиб 74-летний водитель иномарки.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в 17:30. Мужчина на Mersedes ехал по дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска. По предварительной информации, на 85 км трассы, при совершении левого поворота в направлении села Красный Яр, он выехал на встречку и врезался Great Wall Hover, за рулем которого был пенсионер — он погиб от полученных травм.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали, что с начала года в Новосибирске произошло 24 ДТП с общественным транспортом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в