Власти Новосибирска приняли стандарт размещения наружной рекламы

В 2022 году в Новосибирске стартовала кампания по оптимизации рынка наружной рекламы.

Власти Новосибирска одобрили изменения в правилах размещения наружной рекламы. Это должно избавить улицы от «визуального шума» и увеличить поступления в бюджет от размещения рекламных конструкций.

В 2022 году в Новосибирске стартовала кампания по оптимизации рынка наружной рекламы: городские улицы разделили на четыре категории с разными лимитами и возможностями размещения.

Начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов предложил пересмотреть запрет размещения медиафасадов на гостевых маршрутах и сделать исключения для ТЦ, спортсооружений и для некоторых зданий малых архитектурных форм.

По его словам, усиленные требования к внешнему виду рекламы на улице, которые были приняты в 2023 году, уменьшили общую площадь рекламных конструкций на 32%. Но благодаря открытым торгам на право устанавливать такие конструкции, поступления в бюджет выросли с 90 до 160 миллионов рублей.

За новые правки проголосовали единогласно сразу в двух чтениях.

Напомним, что новосибирец снялся в сериале про геймеров на телеканале ТНТ.