Всплыли факты о мяснике-мигранте, который держит в страхе новосибирский рынок

Продавцы готовят коллективное письмо в правоохранительные органы.

В Новосибирске женщина по имени Оксана, работавшая в мясном отделе на рынке уже 5 лет, ушла с работы из-за страхов за свою жизнь. Дело в том, что вместе с ней работал мигрант из Таджикистана Далерджон Ачилов, который испытывает ненависть к русским.

Он начал открыто проявлять агрессию к русским бойцам, в том числе и к ее сыну, который служит на СВО. Эта ситуация вызвала у нее страх и беспокойство за свою безопасность.

Оксана обратилась в полицию и миграционный центр с жалобой на поведение Далерджона. Несмотря на все конфликты, предприниматель, который нанял мужчину, не собирается его увольнять.

После публикации информации в СМИ Следственный комитет начал проверку.

«Он работает не только на Кропоткина, но и на точке на Толмачевском шоссе. Там из-за него тоже увольнялись продавцы. Данил, так его зовут на русский манер, очень агрессивный. У него была русская любовница, продавец, так он ее ко всем ревновал постоянно. Люди видели, в том числе и покупатели, как он кидался с ножом и топором на торговца из соседней лавки», ― рассказала продавец Светлана Infopro54.

После этого инцидента администратор рынка звонила работодателю и просила принять меры, но ничего не изменилось.

У Далерджона в Новосибирске есть жена, а также двое детей, он снимает квартиру у друга. На рынке работает практически без выходных.

Своим коллегам он рассказал, что купил справку для прописки и хочет оформить гражданство. Также в его планах получить материнский капитал на второго ребенка.

Продавцы настаивают на том, чтобы миграционная служба проверила подлинность его документов. Они хотят понять законность нахождения Далерджона на территории России.