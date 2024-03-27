Жители Новосибирска обвинили управляющую компанию в смерти подростка

Новосибирцы возмущены работой управляющей компании дома на площади Райсовет.

На площади Райсовет расположены дома, чьи жильцы регулярно жалуются на хулиганство школьников. По их словам, в управляющую компанию не раз поступали жалобы на ситуацию во дворе, но на это никто не реагирует. А недавно рядом с одним из домов было обнаружено тело подростка и жильцы уверены, что в его смерти виновата именно управляющая компания.

18 марта текущего года под окнами одного из домов было обнаружено тело 14-летнего подростка. По словам сотрудницы пункта выдачи, которая работает рядом, мальчик вместе с сестрой хотел сделать фото пейзажа города, но сорвался и упал.

Местные жители уверены, что если бы охрана лучше работала, то подобных ситуаций бы не было. Однако по словам директора УК, дело не в охране, а в несчастном случае, потому что дети проникли на территорию незаметно и при этом не буянили, поэтому у охранника, находящегося на смене, не было поводов для беспокойства.

Сейчас следственные органы начали проверку по данному делу.