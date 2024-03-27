Жительница Новосибирска провоцировала кондуктора автобуса ради бесплатного проезда

Инцидент произошел 27 марта.

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», пассажирка автобуса №13 пыталась вывести кондуктора на конфликт ради бесплатного проезда.

По словам очевидцев, женщина отказалась платить, утверждая, что проезд ей положен бесплатный, так как она не знала, как проехать в нужное для нее место и села в первый автобус. Когда кондуктор потребовал оплатить проезд, пассажирка расценила это как вымогательство.

Женщина сразу начала снимать работника общественного транспорта, чтобы «зафиксировать преступление». Когда ее попытались высадить, она все же оплатила проезд.

Напомним, что в Новосибирской области 9-летнюю девочку укусила собака, гуляющая без присмотра своего владельца.