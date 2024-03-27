Жительнице Новосибирска после череды обмороков диагностировали опухоль в мозге

В Новосибирске прооперировали женщину, у которой в головном мозге была опухоль.

30-летняя сибирячка три раза подряд потеряла сознание, после чего обратилась в больницу, стало известно, что обмороки — симптомы новообразования.

«Для консультации девушка обратилась к неврологу. Специалист направила ее на магнитно-резонансную томографию головного мозга, где и диагностировали новообразование, растущее в области четвертого желудочка головного мозга. Врачи применили микрохирургическую технику под непрерывным нейрофизиологическим контролем и удалили опухоль», — сообщает Минздрав России.

Операцию провели врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна.

Спустя несколько дней после операции женщина смогла самостоятельно ходить. Функции ее организма уже постепенно восстанавливаются.

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