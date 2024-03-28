Аллу Пугачеву хотят признать иноагентом

Пугачева уехала из страны весной в 2022 году.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале сообщил, что началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом.

Певица уехала из России весной в 2022, а в сентябре этого же года она сама обратилась к Минюсту, чтобы ее включили в список иноагентов, как и ее суруга Максима Галкина*.

Напомним, что стало известно, на чьей машине уехал Никита Кологривый после 7 дней ареста в Новосибирске.

*Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.