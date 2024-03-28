«Миллион за покупки» получил житель Белово

Банк Уралсиб вручил приз победителю акции «Миллион за покупки» *. Обладателем главного приза стал житель г. Белово Кемеровской области Константин Архипов. Церемония вручения прошла в офисе Банка Уралсиб в Белово. Сертификат на 1 миллион рублей от Уралсиба вручил руководитель Кемеровской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Домбровский.

В ноябре и декабре 2023 года клиенты Банка Уралсиб принимали участие в акции «Миллион за покупки», просто делая покупки от 1000 рублей по любой карте банка. Каждый участник получал шанс на выигрыш главного приза в 1 000 000 рублей или одного из десяти основных призов – компенсации самой крупной покупки в период акции стоимостью до 100 000 рублей включительно. Всего в розыгрыше принимали участие несколько тысяч человек, победитель был определен с помощью рандомайзера.

«Подобные акции Уралсиб проводит периодически, и надо отметить, что в Кемеровской области — это первый такой большой выигрыш. Приятно, что счастливчиком стал житель Кузбасса, и я его от души поздравляю!», – отметил Станислав Домбровский.

«Очень неожиданный и приятный сюрприз. Я просто пользовался своей картой Банка Уралсиб при оплате товаров и услуг – и выиграл. Очень рад такой удаче», – поделился яркими впечатлениями Константин Архипов.

Банк Уралсиб регулярно проводит акции с различными выгодными призами и подарками. Подробную информацию и полные условия по акциям, а также по продуктам и услугам банка можно получить в ближайших отделениях, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

*Акция «Миллион за покупки», срок: 01.11.2023 по 28.02.2024, участник: физическое лицо, которое является держателем карты Банка и выполнило условия Акции. Количество призов ограничено. Есть ограничения по операциям, учитываемым для целей участия в Акции и выдачи призов. Подробнее об организаторе и условиях акции на uralsib.ru/s/1mln. ПАО «БАНК УРАЛСИБ», лицензия ЦБ РФ №30 от 10.09.2015г.

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