Для миграции клиентов из банка «Открытие» внедряется новый ИТ-инструмент

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о разработке технологии, которая позволяет клиентам банка «Открытие» в дистанционных каналах в несколько кликов перевести свои денежные средства в банк ВТБ.

«В апреле будет готов айтишный инструмент, который внутри наших организаций называется сложно технически «мигратор-оркестратор». Это технология, которая позволит клиенту банка «Открытие» дистанционно нажатием нескольких кнопок или кликов открыть счета или счет в нашем банке, подписать все необходимые банковские документы в электронном виде электронной подписью и перевести денежные средства, использовав welcome-предложение для новых клиентов», — отметил он.

По словам Пьянова, в предыдущих интеграциях в банке такой технологический инструмент никогда не использовали. Более того, он не использовался и в рамках рыночных реорганизаций.

«По сути, мы видим, что многие наши клиенты и клиенты банка «Открытие» пользуются исключительно дистанционными каналами. Это ответ на активную распространенность и популярность дистанционных каналов с возможностью без посещения офиса отмигрировать всеми своими остатками и перепривязать, что еще важно, карточку «Открытия» к новому счету без потери удобства и без необходимости изготовления новой карты», — добавил он.