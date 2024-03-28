Ледовые переправы Новосибирской области закрыли из-за оттепели

В Новосибирске закрыли ледовые переправы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в конце месяца в регионе закрыли ледовые переправы в связи с тем, что начал быстро таять снег.

Таким образом, с 27 марта закрыли движение транспорта по направлению «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингис».

МЧС по региону предупреждает, что в такую погоду лед на водоемах может не выдержать даже вес человека, поэтому следует соблюдать правила безопасности.

Напомним, что стала известна погода на 28 марта в Новосибирске.