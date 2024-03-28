Программист высказался об альтернативных способах бесконтактной оплаты

По мнению эксперта, Mir Pay и оплата по QR-коду стали доступным и быстрым вариантом оплаты для россиян.

Программист, эксперт в компьютерном железе и гаджетах Кирилл Ситнов высказался в беседе с Pravda.Ru об альтернативных способах бесконтактной оплаты. По его словам, в России давно существует замена Samsung Pay — Mir Pay.

Кроме того, россияне активно используют системы оплаты по QR-кодам и через «СБПэй».

Ситнов напомнил, что основной причиной, почему Samsung Pay приняла решение ограничить работу российских карт «Мир», является американские санкции в отношении НСПК. Аналогичная ситуация произошла и с Apple Pay.

Напомним, программист из Новосибирска рассказал о жизни в Нидерландах.