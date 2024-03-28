Родственников одного из обвиняемых в теракте в Подмосковье задержали силовики

В Таджикистане родственников одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» задержали силовики.

Как сообщает телеграм-канал «Readovka», в Таджикистане родственников Шамсиддина Фаридуни, одного из обвиняемых в теракте, задержали.

Также его сестру с тремя детьми депортировали из России. Обвиняемый был прописан у нее в квартире.

22 марта в Подмосковье произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибло 143 человека. После этого террористы попытались скрыться, но их задержали.

По решению Басманного суда в Москве, четверо задержанных, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Файзов Мухаммадсобир, пробудут под стражей минимум до 22 мая 2024 года.

Ранее в Таджикистане жилье семьи Шамсиддина Фаридуни опечатали. Дом расположен в 50 километрах от Душанбе.