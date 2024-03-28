Стало известно, на чьей машине уехал Никита Кологривый после 7 дней ареста в Новосибирске

Никиту Кологривого забрал новосибирский бизнесмен на Land Cruiser и нарушил ПДД.

В среду, 27 марта, Никита Кологривый освободился из ИВС на улице Писарева после недельного ареста из-за дебоша в кальянной, где он укусил сотрудницу за ногу. На выходе из изолятора актёра ждали журналисты, однако он, накинув капюшон, быстро сел в Land Cruiser 200 и скрылся, не сказав ни одного слова.

Как выяснил Сиб.фм, поджидающие друзья посадили звезду сериала «Слово пацана» в автомобиль, зарегистрированный на 39-летнего новосибирца Дениса Б.

Данные мужчины полностью совпадают с информацией о бизнесмене, которому принадлежит аутсорсинговая компания и организация по продаже розничного пива. По данным сайта Rusprofile, выручка компании по подбору персонала в 2022 году составила 6,7 млн рублей.

После того как Кологривый сел в автомобиль, он с большой скоростью уехал от журналистов в неизвестном направлении. Как удалось выяснить Сиб.фм, в этот же день водитель нарушил скоростной режим на более чем 20 км/ч — это зафиксировала камера. Всего за 2024 год автовладелец получил 9 штрафов — все за превышение скоростного режима.

Напомним, актёр приехал в Новосибирск для участия в кинофестивале, который прошел 15 марта. Однако после этого он решил провести ночь в одном из заведений Новосибирска. В ночь с 18 на 19 марта появилась информация о том, что Никита Кологривый попал в драку и даже укусил официантку в кальянной Новосибирска.

После заявления руководства заведения полиция прибыла в отель в центре города и доставила актёра в участок. 21 марта состоялся суд по делу о мелком хулиганстве, где судья вынес решение — 7 дней в ИВС. Прокуратура пыталась оспорить решение, так как посчитала его мягким, но областной суд оставил решение без изменений. В ходе судебного процесса актёр извинился за своё поведение, выразил готовность не допускать подобных инцидентов и продолжать сниматься в кино. В ИВС ему было запрещено брать с собой литературу и канцелярию для написания стихов, которые он планировал сочинять.