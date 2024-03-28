сегодня
28 марта, 18:03
пробки
6/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 92.59 | eur 100.2
сегодня
28 марта, 18:03
пробки
6/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 92.59 | eur 100.2
сегодня 15:44
общество

Telegram не заблокируют на территории РФ: об этом сообщил Дмитрий Песков

Фото: группа "ВКонтакте"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в стране не будут блокировать Telegram.

По данным Telegram-канала Shot, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в стране не будут блокировать мессенджер Telegram.

"Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания к тому, что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов", — отметил пресс-секретарь.

Напомним, что ИГ* завербовали устроивших теракт в «Крокус» через Telegram-канал.

* Запрещенная в России террористическая организация

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в