Telegram не заблокируют на территории РФ: об этом сообщил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в стране не будут блокировать Telegram.

По данным Telegram-канала Shot, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в стране не будут блокировать мессенджер Telegram.

"Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания к тому, что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов", — отметил пресс-секретарь.

Напомним, что ИГ* завербовали устроивших теракт в «Крокус» через Telegram-канал.

* Запрещенная в России террористическая организация