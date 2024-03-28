В апреле в Новосибирской области ожидается до +18 градусов

Долгожданное тепло придет в Новосибирскую область в апреле.

На сайте МЧС по региону появилась информация о погоде на апрель 2024 года.

Как передают синоптики, во втором весеннем месяце ожидается очень теплая температура воздуха. Ночью прогнозируется от -2 до +3 градусов. Также начало апреля будет сопровождаться небольшим ветром и временными осадками.

Уже ближе к середине месяца температура днем составит от +5 до +18 градусов. Осадки будут значительно уменьшаться.

В третьей декаде апреля среднесуточная температура воздуха будет находиться около нормы — от +5 до +17 градусов.

Напомним, что в Новосибирске рухнувшая с крыши льдина едва не прибила женщину.