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общество

В апреле в Новосибирской области ожидается до +18 градусов

Фото: Сиб.фм

Долгожданное тепло придет в Новосибирскую область в апреле.

На сайте МЧС по региону появилась информация о погоде на апрель 2024 года.

Как передают синоптики, во втором весеннем месяце ожидается очень теплая температура воздуха. Ночью прогнозируется от -2 до +3 градусов. Также начало апреля будет сопровождаться небольшим ветром и временными осадками.

Уже ближе к середине месяца температура днем составит от +5 до +18 градусов. Осадки будут значительно уменьшаться.

В третьей декаде апреля среднесуточная температура воздуха будет находиться около нормы — от +5 до +17 градусов.

Напомним, что в Новосибирске рухнувшая с крыши льдина едва не прибила женщину.

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Валерия Митрохина
Журналист

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