В Новосибирске отремонтируют более 19 км дорог

В Новосибирске в 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 14 объектов общей протяженностью более 19 км. На ремонт тротуаров будет направлено рекордное количество денежных средств – 300 млн рублей.

«В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланировано выполнить ремонт на 14 участках городских дорог, в том числе на улицах Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительской, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинской, Выборной, Балтийской, Дачной, Автогенной, Героев Революции. По всем объектам проведены конкурсные процедуры, подрядные организации определены, они приступят к работе с началом строительного сезона. Кроме того, как минимум еще один миллиард рублей будет направлен на ремонт в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог». Список объектов уточняется», – рассказал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов в эфире телеканала ОТС.

Также по словам и. о. мэра Новосибирска, в Новосибирске в этом году на ремонт тротуаров будет направлено рекордное количество денежных средств – 300 млн рублей. Всего будет отремонтировано 116 объектов.

«2023 год стал началом масштабного ремонта тротуаров. Без помощи правительства Новосибирской области муниципалитет осилить финансирование такого ремонта не смог бы. И если мы этот же темп выдержим еще несколько лет, то результаты этой работы смогут оценить жители и гости нашего города», – сказал Олег Клемешов.