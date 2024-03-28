В Новосибирске снесут мост через реку Ельцовка

Мост расположен на улице Дениса Давыдова, 11.
В Новосибирске признали аварийным мост через реку Ельцовка на улице Дениса Давыдова, 11.
Этот мост жильцы сделали самостоятельное. Были нарушены строительные нормы, из-за чего возникает угроза для пешеходов. Теперь мост снесут.
В данный момент на конструкции отсутствуют перила, а также треснули плиты.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска уберет мост. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
Напомним, что в Новосибирске отремонтируют 14 участков автомобильных дорог.