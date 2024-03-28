В Новосибирске снесут мост через реку Ельцовка

Мост расположен на улице Дениса Давыдова, 11.

В Новосибирске признали аварийным мост через реку Ельцовка на улице Дениса Давыдова, 11.

Этот мост жильцы сделали самостоятельное. Были нарушены строительные нормы, из-за чего возникает угроза для пешеходов. Теперь мост снесут.

В данный момент на конструкции отсутствуют перила, а также треснули плиты.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска уберет мост. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют 14 участков автомобильных дорог.