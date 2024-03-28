В Новосибирске стали известны подробности гибели бизнесмена на скалодроме

В Новосибирске спортсмен погиб во время занятий на скалодроме.

В спортивной школе «Каскад» в Академгородке Новосибирской области произошло происшествие — взрослый спортсмен во время занятий сорвался с высоты и упал, получив страшные травмы несовместимые с жизнью. Его не смогли спасти медики и он скончался на месте.

Позже, по данным Telegram-канала «Борус», стало известно, что погибшим оказался владелец бара The Rooks в Шерегеше Максим Серант.

Сейчас СК совместно с ГУ МВД по Новосибирской области проводят проверку по факту гибели спортсмена и уточняют все детали трагедии.

Напомним, что умер футбольный комментатор Василий Уткин.