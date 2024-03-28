В ТЦ Новосибирска девочку чуть не затянуло в эскалатор

Инцидент произошел 27 марта.

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», 27 марта на улице Бориса Богаткова в магазине девочка играла на эскалаторе и в какой-то момент упала спиной. Встать она не смогла, поэтому покатилась вверх вместе с конструкцией.

На камерах видно, что отец подбегает к лестнице и, скорее всего, пытается найти механизм, который отключит ее.

«На помощь взволнованному родителю пришел сотрудник магазина бытовой техники, остановивший движущуюся лестницу», — пишет телеграм-канал.

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