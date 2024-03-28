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общество

В Заксобрании Новосибирской области у фракции ЛДПР сменилось руководство

Фото: сайт Законодательного собрания Новосибирской области

В Новосибирской области сменилось руководство у фракции ЛДПР.

На сессии в Заксобрании Новосибирской области сообщили, что Евгений Шабалинский стал руководителем фракции ЛДПР. Об этом рассказал “Континент Сибирь”.

Уточняется, что на смену члена комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, заместителя председателя новосибирского Заксобрания Наталии Красовской пришел член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Шаблинский.

Наталия Красовская заняла пост заместителя главы фракции.

Напомним, что глава ЛДПР призвал поднять стипендии.

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Валерия Митрохина
Журналист

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