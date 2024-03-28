В Заксобрании Новосибирской области у фракции ЛДПР сменилось руководство

В Новосибирской области сменилось руководство у фракции ЛДПР.
На сессии в Заксобрании Новосибирской области сообщили, что Евгений Шабалинский стал руководителем фракции ЛДПР. Об этом рассказал “Континент Сибирь”.
Уточняется, что на смену члена комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, заместителя председателя новосибирского Заксобрания Наталии Красовской пришел член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Шаблинский.
Наталия Красовская заняла пост заместителя главы фракции.
Напомним, что глава ЛДПР призвал поднять стипендии.