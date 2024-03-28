«А если произойдет взрыв»? Жители Новосибирска жалуются на «ЗИЛ» с нелегальным торговцем бензином

В левобережной части Новосибирска вновь был замечен «ЗИЛ», из которого продавали подпольный бензин: жители микрорайона «Чистая Слобода» уже не знают, куда направлять жалобы.

«ЗИЛ» на улице Спортивная стали замечать с конца февраля. Под надписью «Огнеопасно» скрывалась продажа нелегального топлива. 27 февраля грузовой автомобиль остановили муниципальные службы и увезли на спецстоянку. Однако, как рассказывают очевидцы, вскоре она вернулась на место.

«Там постоянно стоят две машины, когда одну эвакуируют, то приезжает другая. Раз в квартал или полгода её эвакуируют, — рассказал Сиб.фм председатель Совета микрорайона «Чистая Слобода» Игорь. – Эту машину показали на всю страну и в расследовании Эдуарда Петрова. Сначала её увезли, а потом она приехала и на это же место встала. Мы уже и в полицию заявление писали».

Как рассказывает общественник, с машины «ЗИЛ» торгуют бензином неподалёку от спортивного центра "Заря" – напротив футбольного поля. Второй грузовик был замечен на улице Дюканова.

«Было и так, что на месте прямо переливали бензин из одного бензовоза в другой. У нас здесь и съезд на стройку четвёртого моста, тут и автомобилисты за бензином подъезжают, — продолжает Игорь.

– А если у нас тут взрыв произойдёт, такой, как прогремел на улице Никитина? У нас там и дети же ходят! Рядом и спорткомплекс «Заря» и МНТК! Мы жаловались и в ЦУР (Центр Управления регионом – прим. Ред.) и в администрацию Ленинского района, но мер так и не принято».

Как сообщают местные жители, 27 марта грузовик с топливом видели на улице Заозёрной. У опасной заправки на колёсах каждый раз находятся клиенты. А после программы Эдуарда Петрова такие «сапожки», по мнению местных жителей, лишь расширили клиентуру.