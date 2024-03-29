Кинолог из Новосибирска обманом проникла в «Крокус» ради фотографий

Кинолога из Новосибирска обвинили в мошенничестве.

Уроженка Новосибирска Олеся Храмойкина рассказала о том, что она со служебной овчаркой участвует в поисковых работах на месте разрушенного концертного зала в Подмосковье. Всем она делилась в своих социальных сетях. Кинолог также открыла сбор средств. В данный момент девушку обвиняют в мошенничестве.

Выяснилось, что женщина незаконно проникла на территорию «Крокуса», сделала несколько фотографий и видео, чтобы после начала собирать средства. Эту информацию подтвердили МЧС России.

«На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано — при работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки. Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото», — пишет пресс-служба ведомства.