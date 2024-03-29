Неделя после теракта в «Крокус Сити Холл». Новые жертвы, лица убийц и шокирующие детали

Ровно неделю назад, 22 марта, было совершено вооруженное нападение на подмосковный торговый центр «Крокус Сити Холл» — мы собрали всю актуальную информацию о теракте.

Что произошло в «Крокус Сити Холл»?

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики, которые, как стало известно накануне днем, были под действием психотропных веществ. Они не прятали лиц, в упор стреляли по невинным людям, затем устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. Террористы пытались доехать до Украины, где для них должно было быть подготовлено «окно», но их настигли правоохранительные органы в Брянской области.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143 — поименный список жертв опубликован на официальном сайте МЧС России. Умерли люди при стрельбе и в пожаре.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

СК сообщил о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, которые переводили им деньги в криптовалюте. Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, напавших на «Крокус»

Сколько террористов напало на «Крокус Сити Холл»?

Исполнителями теракта стали четыре гражданина Таджикистана: Фаридуни Шамсидин* 1998 года рождения, Мирзоев Далерджон* 1991 года рождения, Файзов Мухаммадсобир* 2004 года рождения, Рачабализода Саидакрами* 1994 года рождения — 28 марта они были внесены в список террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг.

Биография Фаридуни Шамсидина*

Родился в Таджикистане и проживал с семьей в кишлаке Лойоби близ города Гиссара, что в 50 километрах от Душанбе. Окончил только семь классов средней школы, почти не имел друзей и редко выходил из дома.

В Таджикистане мужчина работал в лепешечной в городе Гиссар. Сведения о том, когда он приехал в Россию разнятся. По словам его родственников — за полгода до теракта, ряд СМИ сообщал, что в подмосковный город Подольск он приехал в начале 2024 года. В феврале 2024 года иностранец трудился разнорабочим на «Фабрике паркета» в микрорайоне Климовск Подольска. Известно, что в 2022 году мужчина женился, в середине 2023 года у него родился ребенок.

Мирзоев Далерджон*

Родился в Таджикистане. По рассказам знакомых, вырос в таджикской деревне, кроме школы, больше никакого образования не получал. Ранее судим не был. Как минимум с 2011 года несколько раз летал в Россию. В 2012 году он был зарегистрирован по улице Лодочной в Москве. По сообщению RT, в 2011-2013 годах он неоднократно нарушал миграционное законодательство, его задерживали за пребывание без документов, привлекали к ответственности и водворяли в центр временного содержания для последующей депортации.

Мужчина подрабатывал водителем такси и общественного транспорта сначала на родине, где получил права. После приезда в Россию он продолжил таксовать. С 2019 по 2021 год работал в Москве в системе «Яндекс.Такси», арендуя Renault Logan у московского бизнесмена. Позже он переехал в Новосибирск, где зарабатывал по тысячи-две рублей в день. Доходы отправлял семье и родителям. В 2023 иностранцу была оформлена временная регистрация на три месяца в Новосибирске, которая к моменту совершения преступления уже истекла.

Из деталей личной жизни террориста известно, что он женат, имеет четырех детей — семья в Таджикистане.

Файзов Мухаммадсобир*

Детали ранней биографии уроженца Душанбе неизвестны. Проживал в селе Сарикишти района Рудаки на окраине столицы Таджикистана. Мать его работала библиотекарем, мальчик получил среднее образование. Родственники считали его лучшим ребенком в семье, описывали как очень доброго и милосердного, он тесно общался со своими двоюродными братьями, любил читать, ходить на танцы и гулять на свадьбах друзей, активно участвовал в школьных мероприятиях.

Первоначально фигурант уголовного дела хотел отправиться учиться в Китай, но отец посоветовал сначала подкопить денег — в итоге он поехал в Россию, чтобы заработать, деньги отправлял родным. По сообщениям СМИ, в последнее время Файзов был зарегистрирован в городе Иваново. Работал парикмахером в ивановском заведении «Площадка», сменив его в ноябре 2023 года на только что открывшийся барбершоп My Style в городе Тейково Ивановской области. После стажировки уволился и оттуда, назвав причиной низкую заработную плату. Дальше он планировал перебраться в Санкт-Петербург, чтобы начать торговать фруктами.

Не был женат, детей не имеет.

Рачабализода Саидакрами*

Проживал ов селе Чаманзор города Вахдат, окончил девять классов средней школы. В Таджикистане он работал на мебельной фабрике в Вахдате, пытался скопить на машину, чтобы продолжить работу на родине, но в 2018 году все-таки уехал в Россию. Был зарегистрирован в квартире по улице Индустриальной в городе Подольске Московской области. В 2018 году городской суд Подольска вынес постановление о том, что мигрант нарушил правила нахождения в Российской Федерации — превысил 90-дневный срок пребывания. Его оштрафовали и обязали совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из страны, запретив ему повторный въезд на пять лет.

Известно, что в конце 2017 года он женился, есть один ребенок и еще один умер в 2023 году.

Кто погиб в «Крокус Сити Холл»?

Теракт унес 143 жизни, в том числе — детские. Большую часть тел спасатели находили во время разбора завалов — в туалетах, где прятались люди, на лестницах, по которым пытались найти спасительный выход.

В первый после теракта день стало известно о гибели в «Крокусе» 51-летнего жителя Сатки Александра Баклемышева. Он успел перед смертью записать видео и отправить сыну.

Сын Александра Максим рассказал, что отец уехал на концерт группы «Пикник», он давно хотел на него попасть.

«Последнего разговора не было, все, что от него осталось — только видео. И больше ничего», — сказал южноуралец.

Новосибирец Григорий Будько оказался в списках погибших, опубликованных МЧС России, однако его тело так и не нашли. Сестра мужчины Ульяна сдала ДНК-тест, чтобы следователи сумели опознать ее брата по останкам.

Ульяна рассказала, что Григорий ей отправил фотографию из концертного зала за 5 минут до выступления группы «Пикник». Мужчина пошел туда со своей тещей, которая не пропуска ни одного концерта группы. Ее тело также пока не опознали.

«В списках погибших он оказался на основании моего заявления о пропаже. Официального подтверждения о смерти пока нет. Тело брата и его тещи нет», — поделилась женщина.

Анна и Татьяна Макарские, погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле», в 1999 году выжили при террористической атаке в Волгодонске, сообщает ИА Регнум. Тогда около дома №35 по Октябрьскому шоссе прогремел взрыв. На воздух взлетел груженный взрывчаткой грузовик ГАЗ-53. В результате теракта погибли 19 человек, еще 89 получили ранения. Анне тогда было 17 лет, а ее сестре Татьяне – всего 9. Их дом располагался в 70 метрах от эпицентра взрыва. Вся семья получила различные ранения.

Уже 42-летняя Анна специально прилетела из Ростовской области в Москву, чтобы посетить концерт «Пикника». В столице она встретилась с Татьяной, которая жила в Мытищах. Они вместе поехали в «Крокус» вечером 22 марта, оставив четверых своих детей матери.

«Мы задыхаемся, мы горим, помогите!» — это последнее, что услышала мама от своей старшей дочери. По словам женщины, дочка в 20:30 связалась с ней и сообщила, что все вокруг нее в огне.

У обеих женщин остались дети.

Герои среди нас: истории спасений людей в «Крокус Сити Холл»

Героизм продемонстрировали все — пожарные, спасатели, силовики, врачи, персонал торгового центра. Сейчас особенно обсуждают поступок подростков, подрабатывавших в «Крокусе» — благодаря им спасено огромное количество людей.

В Госдуме наградили подростков, которые в день трагедии в «Крокусе», они не растерялись и помогали выводить людей из здания. Среди награжденных ребят Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова.

Ученик 8 класса Артем Донсков и 15-летний Ислам Халилов принимали в гардеробе одежду, как вдруг увидели, что по лестнице толпы людей бегут на минус первый этаж. Через несколько секунд они услышали выстрелы. Людей, бежавших в тупик, подростки перенаправили к аварийному выходу.

Ислам, который работал в "Крокусе" уже год, знал все лабиринты здания, поэтому бросить беспомощных зрителей просто не мог. Сначала он подумал, что в здание вошла шумная компания, но когда все стало ясно, вспомнил инструктаж на случай ЧП и постарался проконтролировать движение людей. Он шел замыкающим, чтобы не оставить никого без помощи.

Студент московского колледжа Никита Иванов подтвердил, что после того как появились первые сообщения о готовящихся терактах перед 8 марта, их учили, как правильно действовать во время ЧП. Когда в здание проникли террористы, юноша не растерялся и повел за собой людей.

Чтобы перекричать толпу, ребята-гардеробщики старались говорить хором, а также показывать жестами, куда бежать. По рации им передали, что людей надо уводить в сторону ТЦ «Вегас».

Виктория Волчихина, ученица 9 класса московской школы, в какой-то момент осталась в зоне, где, кроме нее, не было персонала. Действуя по инструкции, она вывела на улицу около 30 человек, несмотря на собственный страх. "Первые три ночи мне снились кошмары, каждый раз – этот день", – признается девушка.

Московская студентка Елизавета Терехова в тот день работала на контроле билетов. Она стояла одна у эскалатора на втором этаже. Поняв, что что-то неладно, она побежала в зал, чтобы найти коллег с рацией. В этот момент в зале началась стрельба, девушки выбежали и спрятались за колонну.

И тем не менее она понимала, что многие люди тоже напуганы и ждут, что персонал поведет их за собой. Девушки, которых сориентировали по рации, направили людей к выходам.

Кадеты кадетских классов ФСО Андрей Горбунов и Тимур Гуреев стояли на главном входе, через который входили террористы. Ребята услышали выстрелы с улицы, увидели, как люди стали падать. По инструкции они открыли рамки на вход и стали сопровождать людей к ближайшему эвакуационному выходу.

Кому принадлежит «Крокус Сити Холл» и что будет с ТЦ?

Окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла» нет, так как владельцы — Араз и Эмин Агаларовы — ориентируются на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области и общественности. Такое заявление сделал Агаларов-младший.

На данный момент 300 сотрудников раскидали по другим объектам, отметил Эмин Агаларов. Также была названа сумма, которая потребуется на строительство нового зала уровня «Крокуса». И она оказалось немалой: речь идет о 150 млн долларов, а это почти 14 млрд рублей. Деньги придется находить, поскольку страховка покроет только 1/40 суммы ущерба от теракта.

Сейчас выяснилось, что концертный зал «Крокус Сити Холл» фигурирует как заложенный объект у Газпромбанка. А тут еще пожар, ущерб от которого оценивается экспертами в сумму от 10 до 12 млрд долларов. При этом здание на Международной улице, 20 общей площадью более 38 тысяч квадратных метров, принадлежит «Крокус Интернэшнл» (одна из структур Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова) и находится под ипотечным залогом с ноября 2023 года. Но эксперты отмечают: после трагедии в Крокус Сити Холле его ликвидационная стоимость снизилась и оценивается аналитиками в 20-30%. Т.е. около 3 млрд руб. Теперь вот выяснилось, что страховка покроет только 1/40 часть.

Когда похоронят погибших в «Крокус Сити Холле»?

Ряд похоронно уже прошел. Но остаются еще неопознанные тела, которые передадут родственникам после всех экспертиз.