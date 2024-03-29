Отставка Пинус и ремонт дорог: что обсудили на сессии Совета депутатов города Новосибирске 27 марта

27 марта прошла сессия Совета депутатов города Новосибирска. Там обсудили вопросы, касающиеся уборки и ремонта дорог после завершившейся зимы, изменений правил землепользования, размещения рекламы. Подробнее о результатах сессии — в материале Сиб.фм.

Кто заменит Наталью Пинус

В рамках сессии депутаты удовлетворили заявление о снятия полномочий, от их коллеги по 45 городскому избирательному округу Натальи Пинус. Она указала в нём, что больше не может продолжать депутатскую деятельность из-за переезда из Новосибирска по семейным обстоятельствам.

Напомним, что Наталия Пинус представляла интересы избирателей новосибирского Академгородка в текущем и предыдущем созыве — в общей сложности восемь лет. В Совете депутатов состояла в постоянных комиссиях по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, отметил, что заявление Натальи Пинус было удовлетворено, уже в сентябре 2024 года на округе будет выбран новый депутат.

«Просьба была удовлетворена, потому что действительно нелогично ратовать за то, чтобы депутат оставался при своём статусе, когда его нет ни в городе, ни в стране, и соответственно, с избирателями он не работает», — прокомментировал Дмитрий Асанцев.

До новых выборов на округе №45, интересы избирателей Академгородка в качестве куратора будет представлять депутат Александр Савельев (депутатское объединения «Единая Россия»).

Плюс полномочия

Еще один важный вопрос, который затронули депутаты на сессии, касался расширения полномочий народных избранников.

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска направили в Госдума обращение в поддержку законопроекта, позволяющего представительным органам местного самоуправления согласовывать или утверждать кандидатуры ключевых чиновников муниципалитетов.

В настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится проект Федерального закона № 558513-8 «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”». Поправки предусматривает для представительного органа муниципального образования право утверждения или согласования назначения на должность заместителей главы, руководителей отраслевых и территориальных органов местной администрации, если такое право будет предусмотрено областным законом.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, в своем выступлении в поддержку обращения отметил, что если поправки будут приняты, то депутаты местных органов власти получат дополнительные полномочия.

«Мы теперь выбираем мэра, и тем самым берем на себя большую ответственность перед горожанами. Думаю, что у нас должно быть больше возможностей влиять и на утверждение заместителей мэра, а также руководителей ключевых департаментов. В период, когда мэром Новосибирска был Владимир Городецкий такая практика в городе была — назначения глав районов обсуждались с депутатами, бизнес-сообществом этого района», — напомнил депутат коллегам.

«На сессии мы приняли обращение в Госдуму с поддержкой законопроекта, который предусматривает, что областной закон позволит представительным органам муниципалитетов, в частности, Совету депутатов города Новосибирска согласовывать назначение заместителей мэра, начальников департаментов мэрии. Считаю, что если будет принята такая федеральная норма, то это положительно отразится на качестве городского управления. Сейчас это полномочия исполнительной власти, а мы сталкивались с тем, что депутаты были сильно не удовлетворены работой начальников некоторых департаментов и рекомендовали мэру уволить этих руководителей. Многие из нас имеют опыт работы в нескольких созывах, знают внутреннюю структуру подразделений, профессионализм тех или иных специалистов. Поэтому считаем, что депутатский корпус должен принимать участие в процессе назначений хотя бы на уровне согласования», — подытожил Дмитрий Асанцев.