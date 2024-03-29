«Отстояли два часа»: новосибирцы возмутились очередями в комплексе «Мира Термы»

В Новосибирске прошедший четверг, 28 марта, многометровая очередь образовалась у входа в спа-центр «Мира Термы»: желающие искупаться готовы были драться за места на искусственном пляже. Корреспондент Сиб.фм оказался в эпицентре событий.

28 марта, совпал и чистый четверг у католиков (западных христиан), и акция «Мамин час», и школьные каникулы, поэтому очередь растянулась даже за пределами здания спа-комплекса. Пробиваться пришлось даже тем, кто заранее приобрёл электронные билеты.

«Я заранее приобрела электронный билет. Когда зашла, очередь стояла даже на парковке. На меня сразу набросились, чтобы я встала в конце очереди, — рассказала одна из посетительниц Наталья. – Я объяснила, что у меня электронный билет, однако другие посетители не хотели меня пускать. Когда проходишь – там следующая очередь, уже немного покороче. Некоторые стояли и там по два часа».

Для тех, у кого были электронные билеты, работала отдельная касса. Там тоже возникала путаница из-за большого наплыва посетителей. Каждый приход посетителей с электронными билетами расстраивал тех, кто стоял в общей очереди.

«Решили поехать в каникулы отдохнуть с детьми. Это какой-то ад! Они бы хоть на сайте предупреждение какое-то опубликовали. Два часа стоять – мы не выдержали в итоге. Дети кричат, галдят»,

- говорит разочарованная Анастасия.

В самом спа-курорте очереди объясняют тем, что идёт неделя каникул в школе. На пятницу, субботу и воскресенье раскуплены почти все билеты. В администрации «Мира Терм» также извинились перед посетителями за долгое ожидание, объясняя это тем, что в четверг действует акция «Мамин час», когда женщины с младенцами посещают комплекс со значительной скидкой.

А что внутри?

Следует отметить, что многие из тех, кто пробился в аква-зону был потом разочарован большим количеством народа.

«Практически все места, где можно было полежать, были заняты. Семьи были с несколькими детьми, занимали почти все пространства. Дети кричали галдели, прыгали в воду прямо с бортиков»,

- рассказывает Ольга, которая пришла отдохнуть в SPA по традиции чистого четверга у католиков.

Всем посетителям в спа-центре «Мира Термы» предлагают заранее смотреть посещаемость на сайте и покупать электронные билеты, так как вместительность всего 500 человек.

Ажиотаж такой в спа-комплексе всегда бывает в школьные каникулы. Он напомнил очереди в аквапарке, которые были в начале 2021 года, когда люди дрались за билеты.