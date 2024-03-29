Собственным «морем» после порыва обзавелась улица Новосибирска

На улице Лескова Новосибирска разлилось «море» — причиной стала коммунальная авария.

«В 22 часа произошел порыв магистральной теплосети по улице Лескова. В настоящее время сотрудники компании отключают трубопровод и готовятся начать ремонт», — сообщают в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Подписчики паблика поделились кадрами «моря» на дороге — машины едут по огромной луже.

Под отключение попадают дома по адресам улица Лескова, 15, улица Военная, 9, улица Военная 9/1, улица Военная 9/2.

Ранее мы рассказывали, как жители Новосибирска пожаловались на порыв канализации у Обского водохранилища.