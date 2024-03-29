Стало известно, у кого вырастет пенсия с 1 апреля

В апреле пройдет индексация пенсии.

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 7,5%, согласно постановлению правительства страны. Таким образом, после индексации она составит 7 689 рублей 83 копейки в месяц.

Так, с 1 апреля пенсия по потере кормильца составит 7 689 рублей 83 копейки, сироты, а также инвалиды с детства 2-й группы и инвалиды 1-й группы получат пенсию в размере 15 379 рублей 73 рублей копейки, а дети-инвалиды и инвалиды с детства 1-й группы после индексации будут получать 18 455 рублей 42 копейки в месяц, инвалиды 2-й группы — 7 689 рублей 83 копейки и инвалиды 3-й группы — 6 536 рублей 41 копейку.

В том числе индексация коснется и военнослужащих, добровольцев, которые стали инвалидами из‑за военной травмы, также участников Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.