В Новосибирске фельдшеры «скорой помощи» пожаловались на реорганизацию

Летом 2024 года в Новосибирске должен начать работу Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи – это значит, что фельдшеры из пригорода, скорее всего, будут принимать вызовы и из областного центра. Рядовые сотрудники заявили, что не готовы так работать.

Как считают фельдшеры, за счёт привлечения бригад из пригорода будет решаться вопрос нехватки сотрудников в самом Новосибирске. Медики говорят, что в бригадах должно быть в среднем в полтора раза больше работников.

«Бригад не хватает. Откуда взять их? Никто работать не идёт, поэтому надо создать единую диспетчерскую. Надо отметить, что это задумка не новосибирского минздрава – эта всероссийская инициатива»,

- поделился один из колыванских фельдшеров.

Например, нагрузка на бригады «скорой» в наукограде Кольцово бывают ниже, чем в Новосибирске. Эту ситуацию и собираются исправить в минздраве.

«У нас единая диспетчерская: что мы можем сделать? Рядом Кировский район. Если бригада свободная: почему её не можем отправить на Петухова? Допустим, в густонаселённый жилмассив «Мартёшкин двор», — говорят сами сотрудники бригад «скорой помощи», которые работают в пригороде. – Тот же самый Краснообск в случае необходимости может перекрыть город. А вот с Коченёво, Мошково, Колыванью – уже другая история».

В частности медиков из Колывани пугает перспектива: привезти больного в стационар Новосибирска, а потом уже дежурить в областном центре.

«Я приеду на вызов к остывшему трупу, образно говоря? Например, до Колывани 50 километров. А тут граница с Томской областью, это ещё 100 километров.... Если мы уедем, то люди не дождутся медицинской помощи, — считает собеседник Сиб.фм.

– И моё личное мнение: если бы руководитель станции скорой помощи захочет, чтобы у него были сотрудники, они будут!»

Опасаются фельдшеры и того, что у них не будут работать планшеты, где будет отражаться карта вызовов и приёма «скорой помощи». В министерстве здравоохранения Новосибирской области на вопросы сотрудников ответили – подробности читайте здесь.