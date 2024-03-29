В Новосибирске начался капитальный ремонт гимназии № 13

Школа была построена в 1936 и на капремонт поставлена впервые. Работы ведутся по народной программе партии «Единая Россия».

По словам Светланы Денисовой, директора гимназии № 13 им. Эдуарда Быкова, построенное 88 лет назад здание ни разу не ремонтировалось капитально. В 1989 году к школе пристроили новый корпус, в 2011 году отремонтировали кровлю, за последние годы заменили окна и частично — систему отопления. Поддерживать школу в рабочем состоянии помогали, в том числе, и родители учеников: многие из них и сами здесь когда-то учились.

«Сейчас все 1257 учеников или 49 полных классов перешли в одно здание. Учебный процесс налажен, дети учатся в две нормальные смены, вторая начинается в 14 часов», — уточнила директор.

Работы в школе начались в феврале текущего года. В рамках капремонта предусмотрены ремонт кровли, столовой, лестничных маршей, туалетов, замена дверей и инженерных коммуникаций. Завершение работ запланировано на лето 2025 года.

Как рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко, капитальный ремонт старого здания гимназии в наказах избирателей стоит уже три созыва. В этом году гимназия вошла в федеральную программу капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросом.

«Все мои дети учились в гимназии №13. И, наконец-то, в рамках народной программы “Единой России” гимназию капитально отремонтируют. Очень жаль, что капитальный ремонт не дает увеличения мест для детей. Если ситуация позволит, то хотелось бы, чтобы у этой школы появился ещё один новый корпус. Это позволило бы разрядить ситуацию с нехваткой мест у нас в центре. Стоимость объекта вместе с оборудованием составляет 98 млн рублей. Контроль за соблюдением сроков работ будем осуществляться в рамках наблюдательного совета, куда войдут депутаты, представители администрации района, подрядчика, учебного заведения и родительского сообщества, общественники в лице ТОС», — отметил депутат Сергей Бондаренко.

Ремонт школы отвечает и чаяниям родителей. Ольга Сеохай как и её старшая дочь — выпускницы школы. Сейчас в третьем классе гимназии учится младшая дочь женщины.

«Мы ждали ремонт. Очень хочется, чтобы и фасад отремонтировали, хотя он в капремонт не входит. У нас в школе проводят много внеклассных занятий и кружков. Хотелось бы, чтобы и эти классы тоже были оснащены, и дети развивались творчески», — поделилась ожиданиями Ольга Сеохай.