В Новосибирске полиция начала проверку после попытки проникновения толпы мигрантов в ЖК

Жители ОбьГЭС сообщили о подозрительной толпе из 8 мигрантов.

В микрорайоне ОбьГЭС Новосибирска местные жители опубликовали запись в социальной сети о подозрительной толпе из 8 мигрантов, которые несколько дней светили в окна многоэтажного дома по ул. Часовая 37/1, а позже пытались проникнуть в подъезд. Один из мужчин ломился в квартиру, но местные жители его выгнали.

Как сообщил источник в ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм, запрос по данному инциденту зарегистрировали в отделе полиции, сейчас началась проверка.

По словам местных жителей, они напуганы тем, что это может быть связано с рассылкой в Telegram-каналах, где детей и взрослых призывали к террористическим актам.