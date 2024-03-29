В Новосибирске приставы забрали автомобиль у женщины из-за долга в 2,2 млн рублей

Машину могут выставить на аукцион.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области, в городе приставы забрали на эвакуаторе иномарку EXEED TXL со двора на улице Бориса Богаткова. Дело в том, что женщина задолжала и не хотела выплачивать 2,2 миллионов рублей. Стоимость машины оценивают в 3,5 миллионов рублей.

По адресу проживания женщины автомобиль приставы не обнаружили. Позже было установлено, что на машине передвигается ее дочь, и транспортное средство нашли именно во дворе дома дочери должницы.

Приставы составили акт о наложении ареста на автомобиль.

«Кроссовер изъяли, погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение представителю взыскателя», — пишет пресс-служба.

Машину выставят на аукцион, если долг не погасят в течение 10 дней.

Напомним, что в Новосибирске мать погасила долг по алиментам почти в миллион рублей.