В Новосибирске водитель врезался в несколько припаркованных автомобилей

Авария сразу с несколькими припаркованными машинами произошла в Новосибирске.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что в микрорайоне “Европейский берег” в Новосибирске нетрезвый водитель врезался сразу в несколько припаркованных автомобилей, после чего решил скрыться с места происшествия.

Однако уехать он не смог, так как его машина была сильно повреждена.

По словам очевидцев, на место ДТП сразу же прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске столкнулись самосвал Howo и контейнеровоз.