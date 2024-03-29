В Новосибирске задержали бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова

В Новосибирске бывший гендиректор ФК «Новосибирск» подозревается в хищении денег.

В Новосибирске задержали бывшего гендиректор ФК «Новосибирск» Андрея Перлова и бухгалтера клуба. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник.

По словам собеседника, Перлова задержали в четверг, 28 марта. Предварительно, его подозревают в хищении денег. По делу проходят несколько человек.

Перлов — олимпийский чемпион по спортивной ходьбе 1992 года, а также обладатель множество наград. После завершения спортивной карьеры, стал работать спортивным функционером, был заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области. С 2016 по 2023 годы являлся директором региональной федерации футбола, а в 2020–2022 годах работал генеральным директором ФК «Новосибирск».