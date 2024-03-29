В Новосибирской области в 2023 году закрыли более 200 нелегальных казино

В суд направили 39 уголовных дел.

В Новосибирской области за минувший год правоохранительные органы обнаружили и закрыли 201 подпольное казино. При этом было изъято около трех тысяч единиц игрового оборудования.

В производстве следователей находилось 79 уголовных дел. В суд передали 39.

По словам старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дарьи Маниловой, за 2024 год возбудили три уголовных дела. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 183 единиц оборудования.

Напомним, что в Новосибирске нашли подпольное казино в Октябрьском районе. В тот момент там проходил турнир по покеру.