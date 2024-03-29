В Новосибирской области за 2024 год в результате пожаров погибли 55 человек

За три месяца 2024 года на территории Новосибирской области произошло 1163 пожара.

В Новосибирской области за 2024 год во время пожаров погибли 55 человек и 83 человека получили травмы. Об этом сообщил глава МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время интервью с Сиб.фм Group.

По его словам, всего за три месяца на территории региона произошло 1163 пожара. Сотрудники МЧС спасли 101 человека с использованием спасустройств при реальной угрозе жизни и здоровью.

«Не на всё, к сожалению, мы можем повлиять. Случаи спасения, скажем так, с удовольствием записываю на счёт тех бойцов пожарной охраны, которые непосредственно проводили все мероприятия», — отметил Орлов.

Помимо этого, количество возгораний увеличилось этой зимой по сравнению с прошлым годом на 8%, а число погибших уменьшилось на 2% и незначительно увеличилось количество травмированных.

Орлов добавил, что за пятилетний период самый неблагоприятный период была зима 2020 года — тогда количество пожаров было в полтора раза больше, а также погибших.