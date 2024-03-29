В новосибирском вузе создают систему для сортировки мусора на основе нейросети

Систему для сортировки мусора на основе нейросети разрабатывают в НГТУ НЭТИ.

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ сообщили, что ученые находятся на этапе разработки нейросети для распознавания типа и объема отходов, а также автоматизированной системы выбора перевозчика и утилизатора мусора.

По словам заведующего кафедрой вычислительной техники НГТУ НЭТИ кандидата технических наук Александра Якименко, нейросеть разрабатывается для приложения, которое поможет пользователю оформить заказ на вывоз мусора.

Принцип работы выглядит следующим образом: пользователь фотографирует отходы, потом нейросеть, обработав каждое фото, определяет их тип и объем, после чего автоматически вносит все эти данные в заявку.

Напомним, что Новосибирский медицинский университет планирует сотрудничать с медуниверситетом Китая.