В Октябрьском районе Новосибирска нашли подпольное казино

Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, на улице Богдана Хмельницкого, 11 в городе обнаружили «подпольное казино».

В заведении проводился покерный турнир. Главный приз — поездка в легальное казино в другом регионе.

Задержали 6 человек, в том числе и организаторов.

Также возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой.

Напомним, что в Новосибирске в гаражном кооперативе сгорели три автомобиля.