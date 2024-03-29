В России резко сократилось производство бензина

Производство бензина в России сократилось на 7,4% за неделю.

По данным Росстата, производство бензина в России с 18 по 24 марта уменьшилось на 7,4% — до 107,8 тысячи тонн в сутки. В прошлом году за такой же период снижение составило 14,3%.

За неделю розничные цены на бензин увеличились на 0,08% — это самый значительный недельный прирост за 11 недель. Сам рост с начала 2024 года составил 0,63%.

При этом производство дизельного топлива выросло на 0,6% — до 1648,1 тысячи тонн.

Тем не менее производство дизеля в феврале 2024 падало сильнее, чем производство бензина.

Напомним, что в Новосибирске за три месяца 2024 года произошло 24 ДТП с общественным транспортом