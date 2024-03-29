сегодня
29 марта, 11:05
пробки
5/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 92.26 | eur 99.70
сегодня
29 марта, 11:05
пробки
5/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 92.26 | eur 99.70
сегодня 09:51
общество проиcшествия

Вскрытие рек в Новосибирской области произойдет в середине апреля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Стало известно, когда ожидается вскрытие рек в Новосибирской области.

В Новосибирской области вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля. Об этом сообщил глава МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время интервью с Сиб.фм Group.

«Гидромет даёт нам возможность достижения опасных отметок при интенсивном таянии — это Карасук, реки Черновка, Решеты. Там спланировано проведение оперативных подрывов льда. На контроле, кроме этого, у нас и участок на реке Ине, в районе СНТ "Рябинка"», — поделился он.

По его словам, там находится контролируемая ежегодная зона, так как там есть несколько дач, находящихся, в пойменной части реки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в