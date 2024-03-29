Вскрытие рек в Новосибирской области произойдет в середине апреля

Стало известно, когда ожидается вскрытие рек в Новосибирской области.

В Новосибирской области вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля. Об этом сообщил глава МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время интервью с Сиб.фм Group.

«Гидромет даёт нам возможность достижения опасных отметок при интенсивном таянии — это Карасук, реки Черновка, Решеты. Там спланировано проведение оперативных подрывов льда. На контроле, кроме этого, у нас и участок на реке Ине, в районе СНТ "Рябинка"», — поделился он.

По его словам, там находится контролируемая ежегодная зона, так как там есть несколько дач, находящихся, в пойменной части реки.