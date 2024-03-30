144 жертвы, новый подозреваемый: что известно о теракте в «Крокус Сити Холл» на утро 30 марта

Пошла вторая неделя со дня теракта в подмосковном торговом центре — Сиб.фм собрал все, что дополнительно известно на 30 марта.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики были под действием психотропных веществ, стреляли по невинным людям, затем устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. Террористы пытались доехать до Украины, где для них должно было быть подготовлено «окно», но их настигли правоохранительные органы в Брянской области.

Возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 144 — поименный список жертв опубликован на официальном сайте МЧС России. Умерли люди при стрельбе и в пожаре, двое — в больнице.

Задержаны 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО. Следователи сообщили о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, которые переводили им деньги в криптовалюте. Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, напавших на «Крокус».

Исполнителями теракта стали четыре гражданина Таджикистана: Фаридуни Шамсидин*, Мирзоев Далерджон*, Файзов Мухаммадсобир*, Рачабализода Саидакрами* — 28 марта они были внесены в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Ранее были арестованы восемь человек, помимо исполнителей — те, кто продал им машину и сдавал квартиру. Вечером 29 марта стало известно, Басманный суд Москвы до 22 мая отправил в СИЗО девятого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall — гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Об аресте Лутфуллои ходатайствовало следствие. Его обвиняют в совершении теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы.

Террористов привозили к зданию «Крокус Сити Холла» на следственный эксперимент. Автозак с заключенными сопровождали около десятка патрульных машин, бойцы спецподразделений, следователи и кинологи.

Биографию каждого из них можно узнать в отдельной публикации Сиб.фм.